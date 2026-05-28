Модный дом Gucci станет титульным партнером команды Формулы-1

Итальянский модный дом Gucci объявил о подписании соглашения с французской командой Формулы-1 "Альпин", в рамках которого с сезона-2027 бренд станет ее титульным партнером.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба на своем официальном сайте команды.

Команда сменит название на Gucci Racing Alpine Formula One Team и начнет выступать в фирменных цветах Gucci, сменив сине-розовую ливрею текущего спонсора BWT (Best Water Technology, компания в области технологий водоподготовки).

Gucci также сообщил о создании проекта Gucci Racing, который описывается как "экспериментальная бизнес-платформа на стыке спорта и роскоши", и представила логотип проекта в черно-золотых цветах. По информации RacingNews365, соглашение рассчитано на несколько лет, а Alpine будет получать 55-60 млн долларов в год.

Alpine за свою историю уже была связана с миром моды. В 1986 году команду выкупил итальянский бренд одежды Benetton. Именно в те годы в ней начал свою победную карьеру Михаэль Шумахер, который завоевал с Benetton свои первые два чемпионских титула (1994, 1995). А в 1995 году команда под управлением Benetton выиграла Кубок конструкторов.