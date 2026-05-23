Двукратный чемпион Формулы-1 попал в аварию в квалификации Гран-при Канады - ФОТО

23 Мая 2026 02:07
Двукратный чемпион Формулы-1 попал в аварию в квалификации Гран-при Канады

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот команды "Астон Мартин" Фернандо Алонсо попал в аварию во время спринт-квалификации Гран-при Канады.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел на трассе в Монреале.

Испанский гонщик заблокировал колеса в одном из поворотов, после чего врезался в стену. Из-за аварии сессия была временно остановлена.

До аварии Алонсо показывал неплохой темп. В единственной тренировке этапа пилот "Астон Мартин" занял 10-е место, что стало его лучшим результатом с начала сезона-2026.

Напарник испанца Лэнс Стролл завершил тренировку на 17-й позиции.

По итогам спринт-квалификации лучшее время показал пилот "Мерседеса" Джордж Расселл. Вторым стал его партнер по команде Андреа Кими Антонелли, а третье место занял Ландо Норрис из "Макларена".

После четырех этапов сезона "Астон Мартин" занимает последнее место в Кубке конструкторов.

