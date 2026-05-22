"Ред Булл" готовится к продаже "Рейсинг Буллз"

Автор издания Business/book GP, посвященного экономической составляющей Формулы-1, Марк Лимаше сообщил на своей странице в социальной сети Х, что руководство "Ред Булл" в конце этого года собирается продать "Рейсинг Буллз".

Как передает İdman.Biz, согласно его информации, данное решение руководство "быков" вынуждено принять под давлением со стороны Liberty Media. Ориентировочная стоимость сделки оценивается в € 1,8 млрд.

Кроме того, руководство "Ред Булл" обозначило четыре условия продажи "Рейсинг Буллз", в частности: до конца действия текущего технического регламента в команде должны использоваться двигатели Ford-RBPT; одним из пилотов будет гонщик из системы "Ред Булл"; продолжить использовать текущие технологии "Ред Булл" в болидах; сохранить на машинах логотип "Ред Булл".