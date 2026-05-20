20 Мая 2026
RU

Пилот "Мерседеса" поделился фото с Брэдом Питтом - ФОТО

Формула 1
Новости
20 Мая 2026 23:30
10
Пилот "Мерседеса" поделился фото с Брэдом Питтом

Пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл стал гостем закрытой премьеры нового Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, которая прошла в Лос-Анджелесе.

Как сообщает İdman.Biz, британский гонщик поделился фотографией с мероприятия в социальных сетях, на которой запечатлен вместе с Брэдом Питтом.

"Особенный вечер в Лос-Анджелесе с Брэдом и командой AMG на мировой премьере нового Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. Что за машина!!! Поздравляю всех", - написал Расселл.

На презентации также присутствовали напарник британца Андреа Кими Антонелли и руководитель команды Тото Вольф.

Новый Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé стал полностью электрическим автомобилем. Модель построена на 800-вольтовой архитектуре и оснащена тремя электромоторами.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,4 секунды, а до 200 км/ч - 6,8 секунды. Аккумулятор емкостью 106 кВт·ч поддерживает зарядку мощностью до 600 кВт, что позволяет добавить более 460 километров запаса хода всего за 10 минут.

Сообщается, что технологии охлаждения батареи были заимствованы из Формулы-1 и гиперкара Mercedes-AMG One. Производство автомобиля стартует летом 2026 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Хонда" потеряла $2,6 млрд, но не уйдет из Формулы-1
19 Мая 19:54
Формула 1

"Хонда" потеряла $2,6 млрд, но не уйдет из Формулы-1

Это первый годовой убыток "Хонды" более чем за 70 лет в статусе публичной компании
В "Мерседесе" не пустят Антонелли на Нюрбургринг
18 Мая 20:34
Формула 1

В "Мерседесе" не пустят Антонелли на Нюрбургринг

Ранее пилот заявил, что хотел бы получить лицензию DMSB Nordschleife Permit до конца года
Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

Четырехкратный чемпион Ф-1 Макс Ферстаппен выбрал лучшую победу в карьере
17 Мая 07:16
Формула 1

Четырехкратный чемпион Ф-1 Макс Ферстаппен выбрал лучшую победу в карьере

В данный момент Макс в личном зачете располагается на седьмом месте
"Ред Булл" анонсировал новую коллекцию обуви - ФОТО
15 Мая 05:18
Формула 1

"Ред Булл" анонсировал новую коллекцию обуви - ФОТО

Начиная с 21 мая фанаты смогут "пройти тест-драйв"
Боттас рассказал, как во время Гран-при Майами у него угнали машину
14 Мая 20:42
Формула 1

Боттас рассказал, как во время Гран-при Майами у него угнали машину

Вместе с машиной пропал и пропуск в паддок

Самое читаемое

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
06:20
Мировой футбол

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену
Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"
18 Мая 09:13
Мировой футбол

Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"

Поляк покинет стан каталонцев по окончании сезона
"Кремонезе" обыграл "Удинезе", "Кальяри" победил "Торино"
18 Мая 00:58
Мировой футбол

"Кремонезе" обыграл "Удинезе", "Кальяри" победил "Торино" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

За тур до конца сезона "Кремонезе" отстает от спасительного 17-го места на одно очко