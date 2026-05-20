Пилот "Мерседеса" поделился фото с Брэдом Питтом - ФОТО

Пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл стал гостем закрытой премьеры нового Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, которая прошла в Лос-Анджелесе.

Как сообщает İdman.Biz, британский гонщик поделился фотографией с мероприятия в социальных сетях, на которой запечатлен вместе с Брэдом Питтом.

"Особенный вечер в Лос-Анджелесе с Брэдом и командой AMG на мировой премьере нового Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. Что за машина!!! Поздравляю всех", - написал Расселл.

На презентации также присутствовали напарник британца Андреа Кими Антонелли и руководитель команды Тото Вольф.

Новый Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé стал полностью электрическим автомобилем. Модель построена на 800-вольтовой архитектуре и оснащена тремя электромоторами.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,4 секунды, а до 200 км/ч - 6,8 секунды. Аккумулятор емкостью 106 кВт·ч поддерживает зарядку мощностью до 600 кВт, что позволяет добавить более 460 километров запаса хода всего за 10 минут.

Сообщается, что технологии охлаждения батареи были заимствованы из Формулы-1 и гиперкара Mercedes-AMG One. Производство автомобиля стартует летом 2026 года.