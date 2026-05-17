Четырехкратный чемпион Ф-1 Макс Ферстаппен выбрал лучшую победу в карьере

Четырехкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийской команды "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен назвал свою самую любимую победу в карьере.

"Что касается меня, то здесь все довольно просто. Я бы сказал, что первая победа в Формуле-1 самая эмоциональная. Ее никогда не забудешь", — приводит слова Ферстаппена İdman.Biz со ссылкой на портал F1oversteer.

Нидерландский гонщик одержал первую победу в Формуле-1 в дебютной гонке на Гран-при Испании в сезоне-2016.

В данный момент Макс в личном зачете Ф-1 располагается на седьмом месте, имея на своем счету 26 очков. А его напарник Исак Хаджар занимает 13-е место с четырьмя очками.