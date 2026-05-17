17 Мая 2026
RU

Четырехкратный чемпион Ф-1 Макс Ферстаппен выбрал лучшую победу в карьере

Формула 1
Новости
17 Мая 2026 07:16
12
Четырехкратный чемпион Ф-1 Макс Ферстаппен выбрал лучшую победу в карьере

Четырехкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийской команды "Ред Булл" нидерландец Макс Ферстаппен назвал свою самую любимую победу в карьере.

"Что касается меня, то здесь все довольно просто. Я бы сказал, что первая победа в Формуле-1 самая эмоциональная. Ее никогда не забудешь", — приводит слова Ферстаппена İdman.Biz со ссылкой на портал F1oversteer.

Нидерландский гонщик одержал первую победу в Формуле-1 в дебютной гонке на Гран-при Испании в сезоне-2016.

В данный момент Макс в личном зачете Ф-1 располагается на седьмом месте, имея на своем счету 26 очков. А его напарник Исак Хаджар занимает 13-е место с четырьмя очками.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ред Булл" анонсировал новую коллекцию обуви - ФОТО
15 Мая 05:18
Формула 1

"Ред Булл" анонсировал новую коллекцию обуви - ФОТО

Начиная с 21 мая фанаты смогут "пройти тест-драйв"
Боттас рассказал, как во время Гран-при Майами у него угнали машину
14 Мая 20:42
Формула 1

Боттас рассказал, как во время Гран-при Майами у него угнали машину

Вместе с машиной пропал и пропуск в паддок
Отмар Сафнауэр: "Джордж Расселл в 19 лет рассылал командам Формулы-1 презентации о себе"
14 Мая 15:26
Формула 1

Отмар Сафнауэр: "Джордж Расселл в 19 лет рассылал командам Формулы-1 презентации о себе"

Бывший руководитель команд Формулы-1 признался, что за 28 лет ни разу не видел такого подхода от пилота

Ральф Шумахер призвал Хэмилтона уступить место молодым
14 Мая 13:06
Формула 1

Ральф Шумахер призвал Хэмилтона уступить место молодым

Бывший пилот Формулы-1 считает, что Льюис Хэмилтон не сможет конкурировать с Шарлем Леклером на длинной дистанции

В "Астон Мартин" рассказали о подготовке обновлений для болида-2026
12 Мая 21:02
Формула 1

В "Астон Мартин" рассказали о подготовке обновлений для болида-2026

В команде оценили прогресс команды по ходу сезона
Международная автомобильная федерация готовит возвращение V8 в Формулу-1
12 Мая 15:18
Формула 1

Международная автомобильная федерация готовит возвращение V8 в Формулу-1

FIA хочет уменьшить влияние производителей и вернуть более простые V8

Самое читаемое

Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC
14 Мая 10:31
ММА

Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC

Бывший чемпион UFC заработал почти втрое больше соперника, несмотря на поражение в поединке

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц
15 Мая 11:26
ММА

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц - ФОТО

30-летний Медет Жееналиев утонул в озере Иссык-Куль