Ральф Шумахер призвал Хэмилтона уступить место молодым

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что Льюис Хэмилтон не сможет на постоянной основе навязать борьбу своему партнеру по "Феррари" Шарлю Леклеру.

Как сообщает İdman.Biz, об этом немецкий эксперт рассказал в эфире Sky Sports Germany.

"Если быть честным, Хэмилтон в этом году выглядит лучше, в этом нет сомнений. Но нужно признать, что на длинной дистанции и по итогам всего сезона у него нет шансов против Леклера. Такова реальность", - заявил Шумахер.

При этом бывший гонщик отметил, что возраст в конечном итоге сыграет ключевую роль в противостоянии семикратного чемпиона мира с более молодым напарником.

Шумахер также высказался о будущем Фернандо Алонсо. По мнению немца, обоим ветеранам Формулы-1 уже стоит задуматься о завершении карьеры.

"Они провели в Формуле-1 невероятную эпоху, но пришло время уступить место молодым пилотам", - подчеркнул эксперт.

Говоря о возможном будущем "Феррари", Шумахер назвал одним из перспективных вариантов британского гонщика Оливера Бермана. По его мнению, молодой пилот способен в будущем составить серьезную конкуренцию Леклеру внутри команды.

Отметим, что переход Хэмилтона в "Феррари" остается одной из главных тем нынешнего сезона Формулы-1.