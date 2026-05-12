Международная автомобильная федерация готовит возвращение V8 в Формулу-1

Руководство Формулы-1 и Международная автомобильная федерация (FIA) рассматривают радикальные изменения моторного регламента на 2030 или 2031 год.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Motorsport, обсуждение будущих двигателей уже превратилось не только в технический, но и в политический вопрос. FIA и руководство чемпионата хотят снизить зависимость Формулы-1 от крупных производителей силовых установок и открыть дорогу независимым поставщикам.

Сейчас обсуждаются два варианта развития: сохранение и модернизация нынешних гибридных силовых установок либо переход к более простым атмосферным V8. По информации Motorsport, именно второй сценарий рассматривается как возможность сделать чемпионат дешевле, проще и менее зависимым от интересов заводских команд.

В настоящее время производители двигателей обладают серьезным влиянием внутри чемпионата. Клиентские команды зачастую ориентируются на позицию поставщиков моторов, а это усиливает политический вес таких проектов, как Mercedes, Ferrari и Red Bull Powertrains. Появление независимых мотористов способно изменить этот баланс.

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем ранее заявил, что Формула-1 должна вернуться к V8 не позднее 2031 года. По его словам, при поддержке производителей это может произойти уже в 2030-м.

"Если четыре производителя согласятся, изменения могут вступить в силу в 2030 году. В 2031-м FIA сможет реализовать это решение и без отдельного голосования", - сказал бен Сулайем.

Глава FIA также отметил, что будущие двигатели должны стать легче, дешевле и громче, сохранив использование экологичного топлива.

При этом обсуждение уже вызвало напряжение внутри паддока. Для части производителей нынешний гибридный регламент остается ключевым аргументом участия в чемпионате, тогда как сторонники V8 считают, что Формула-1 постепенно теряет зрелищность из-за чрезмерной сложности технологий.

Напомним, что атмосферные V8 использовались в Формуле-1 с 2006 по 2013 год. С 2026 года чемпионат перейдет на новое поколение гибридных силовых установок с усиленной электрической составляющей.