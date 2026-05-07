"Макларен" готовит революционное решение для борьбы с "Мерседесом"

Команда "Макларен" разработала новое аэродинамическое решение, которое может серьезно изменить расстановку сил в Формуле-1.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявила бразильская журналистка Джулианна Черасоли.

По ее словам, в "Макларене" считают, что пока немного уступают "Мерседесу", однако рассчитывают сократить отставание благодаря масштабным обновлениям.

"Команда уверенно говорит о новинках для этапов в Канаде, Монако и Барселоне. Сейчас одно из решений находится на рассмотрении ФИА. Если федерация признает его легальным, это может вывести "Макларен" вперед всего пелотона", - отметила Черасоли.

Журналистка подчеркнула, что пока не располагает точной информацией о характере инновации, однако назвала ее потенциально "гениальным новшеством".

Ожидается, что часть обновлений команда может представить уже на следующем этапе чемпионата мира в Канаде.