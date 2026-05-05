Глава ФИА выступил против владения двумя командами в Формуле-1

5 Мая 2026 05:08
Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем высказался против ситуации, при которой один владелец контролирует две команды в Формуле-1.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на F1oversteer, функционер отметил, что данный вопрос уже находится на рассмотрении.

"Я считаю, что ситуация, когда у двух команд один владелец, - это неправильно. Это мое личное мнение, но мы изучаем этот вопрос, так как тема довольно сложная", - заявил бен Сулайем.

В настоящее время регламент Формулы-1 требует, чтобы каждая команда действовала как отдельное юридическое лицо, однако пересмотр правил может привести к введению более жестких ограничений.

