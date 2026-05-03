3 Мая 2026 09:55
Старт Гран-при Майами перенесен из-за угрозы ливней

Организаторы Гран-при Майами официально объявили о переносе времени старта гонки Формулы-1.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на заявление ФИА, решение было принято после совещания с участием ФИА, FOM и промоутеров этапа. Причиной стали неблагоприятные погодные условия - во второй половине дня в Майами ожидаются сильные ливни.

В итоге старт гонки перенесен на 13:00 по местному времени, что соответствует 21:00 по бакинскому времени.

Отмечается, что данная мера направлена на минимизацию влияния погоды и обеспечение безопасности гонщиков, команд, сотрудников и болельщиков.

Кроме того, изменения коснулись и гонки Формулы-2 - ее старт также перенесен на более раннее время.

