Алонсо назвал условие завершения карьеры в Формуле-1

Пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо высказался о возможном завершении карьеры в Формуле-1.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу команды, двукратный чемпион мира признался, что пока не планирует уходить из "королевских гонок". "Я хочу выступать до тех пор, пока Леонард не сможет прийти в паддок и сесть за руль моей машины. Я никогда этого не забуду. Еще два-три года", - приводит слова Алонсо пресс-служба команды.

Отметим, что нынешний сезон является для 44-летнего испанца 23-м в карьере в Формуле-1. Он дебютировал в чемпионате в 2001 году в составе "Минарди", а свои чемпионские титулы завоевал, выступая за "Рено".

За свою карьеру Алонсо также защищал цвета "Макларена", "Феррари", "Альпин" и "Астон Мартин".

