ФИА может изменить время старта Гран-при Майами

Международная автомобильная федерация (ФИА) рассматривает возможность изменения времени старта основной гонки Гран-при Майами Формулы-1.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Race, окончательное решение будет принято в субботу, 2 мая, за 24 часа до запланированного начала гонки.

Причиной неопределенности стал прогноз погоды на воскресенье, а также действующее законодательство США. В случае грозы любые мероприятия на открытом воздухе должны быть немедленно остановлены, а участники и зрители - перемещены в безопасные помещения.

Отмечается, что если гроза начнется во время гонки, она будет остановлена красными флагами, а болиды вернутся в боксы, где команды будут обязаны разместить автомобили до улучшения погодных условий.