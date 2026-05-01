ФИА может изменить время старта Гран-при Майами

1 Мая 2026 22:35
Международная автомобильная федерация (ФИА) рассматривает возможность изменения времени старта основной гонки Гран-при Майами Формулы-1.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Race, окончательное решение будет принято в субботу, 2 мая, за 24 часа до запланированного начала гонки.

Причиной неопределенности стал прогноз погоды на воскресенье, а также действующее законодательство США. В случае грозы любые мероприятия на открытом воздухе должны быть немедленно остановлены, а участники и зрители - перемещены в безопасные помещения.

Отмечается, что если гроза начнется во время гонки, она будет остановлена красными флагами, а болиды вернутся в боксы, где команды будут обязаны разместить автомобили до улучшения погодных условий.

Новости по теме

"Ред Булл" привез в Майами радикально обновленный болид
18:37
Формула 1

"Ред Булл" привез в Майами радикально обновленный болид

Команда Макса Ферстаппена меняет антикрыло, боковые понтоны и снижает массу болида

Карлос Сайнс рассказал, с кем хотел бы поменяться жизнями на один гоночный уикенд
14:14
Формула 1

Карлос Сайнс рассказал, с кем хотел бы поменяться жизнями на один гоночный уикенд

Пилот "Уильямса" испанец Карлос Сайнс ответил на вопрос, с каким гонщиком он хотел бы поменяться жизнями на один гоночный уикенд.

Ферстаппен представил розовый шлем к Гран-при Майами
29 Апреля 20:06
Формула 1

Ферстаппен представил розовый шлем к Гран-при Майами - ФОТО

Четырехкратный чемпион мира вдохновился закатом Южной Флориды

Производители моторов заблокировали увеличение топливного лимита в Ф-1 на 2027 год
29 Апреля 04:36
Формула 1

Производители моторов заблокировали увеличение топливного лимита в Ф-1 на 2027 год

Корректировка возможна не ранее 2028 года
"Кадиллак" показал специальную раскраску болидов для Гран-при Майами - ВИДЕО
28 Апреля 19:08
Формула 1

"Кадиллак" показал специальную раскраску болидов для Гран-при Майами - ВИДЕО

После трех этапов "Кадиллак" занимает 10-е место в Кубке конструкторов
Мартин Брандл: "Ферстаппену будет сложно уйти из "Ред Булл" после 2026 года"
28 Апреля 16:34
Формула 1

Мартин Брандл: "Ферстаппену будет сложно уйти из "Ред Булл" после 2026 года"

Эксперт считает, что в топ-командах почти не осталось свободных мест

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
30 Апреля 04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями

Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов
29 Апреля 23:46
Мировой футбол

Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов

Игра "ПСЖ" - "Бавария" попала лишь в топ-25
Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО
30 Апреля 21:58
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО

Бакинцы взяли реванш после разгромного проигрыша в последней очной встрече