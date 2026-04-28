"Кадиллак" показал специальную раскраску болидов для Гран-при Майами - ВИДЕО

Американская команда "Кадиллак" показала специальную раскраску болидов для Гран-при Майами, который станет для коллектива первой домашней гонкой в Формуле-1, сообщает İdman.Biz.
"Долгожданный момент. Вот как выглядит дом", — говорится в сообщении команды, опубликованном в социальной сети Instagram.
После трех этапов "Кадиллак" занимает 10-е место в Кубке конструкторов, опережая только "Астон Мартин". Лучшим результатом команды стало 13-е место 36-летнего финна Валттери Боттаса во время Гран-при Китая. Оба пилота американской команды — Боттас и Серхио "Чеко" Перес — пока не набрали очков в сезоне.
