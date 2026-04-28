28 Апреля 2026
RU

"Кадиллак" показал специальную раскраску болидов для Гран-при Майами - ВИДЕО

Формула 1
Новости
28 Апреля 2026 19:08
17
Американская команда "Кадиллак" показала специальную раскраску болидов для Гран-при Майами, который станет для коллектива первой домашней гонкой в Формуле-1, сообщает İdman.Biz.

"Долгожданный момент. Вот как выглядит дом", — говорится в сообщении команды, опубликованном в социальной сети Instagram.

После трех этапов "Кадиллак" занимает 10-е место в Кубке конструкторов, опережая только "Астон Мартин". Лучшим результатом команды стало 13-е место 36-летнего финна Валттери Боттаса во время Гран-при Китая. Оба пилота американской команды — Боттас и Серхио "Чеко" Перес — пока не набрали очков в сезоне.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Мартин Брандл: "Ферстаппену будет сложно уйти из "Ред Булл" после 2026 года"
16:34
Формула 1

Мартин Брандл: "Ферстаппену будет сложно уйти из "Ред Булл" после 2026 года"

Эксперт считает, что в топ-командах почти не осталось свободных мест

Антонелли: "Чувствую себя сильнее и лучше контролирую ситуацию"
00:30
Формула 1

Антонелли: "Чувствую себя сильнее и лучше контролирую ситуацию"

Пилот "Мерседеса" оценил свой прогресс во втором сезоне

Себастьян Феттель принял участие в Лондонском марафоне
27 Апреля 00:08
Формула 1

Себастьян Феттель принял участие в Лондонском марафоне

Помимо Феттеля, в марафоне принял участие еще один представитель гоночного мира
Отец Макса Ферстаппена попал в серьезную аварию на ралли в Бельгии
26 Апреля 15:46
Формула 1

Отец Макса Ферстаппена попал в серьезную аварию на ралли в Бельгии

Автомобиль перевернулся, экипаж не пострадал

Формула-1 возвращается в Стамбул после шестилетней паузы
25 Апреля 16:04
Формула 1

Формула-1 возвращается в Стамбул после шестилетней паузы

Турецкий этап может вновь войти в календарь чемпионата с 2027 года

Эрдоган объяснил возвращение Формулы-1 в Турцию
24 Апреля 19:31
Формула 1

Эрдоган объяснил возвращение Формулы-1 в Турцию

Президент страны связал это с высоким уровнем организации и инфраструктуры

Самое читаемое

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков