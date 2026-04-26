Отец Макса Ферстаппена попал в серьезную аварию на ралли в Бельгии

Йос Ферстаппен досрочно завершил выступление на Ралли Валлонии после серьезной аварии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RacingNews365, 54-летний гонщик вылетел с трассы на первом спецучастке воскресного этапа, после чего его автомобиль перевернулся.

Отмечается, что ни сам Ферстаппен, ни его штурман Яспер Вермелен не пострадали. Однако машина получила серьезные повреждения и оказалась на крыше.

Сообщается, что на этапе в Бельгии Ферстаппен выступал без своего основного штурмана Рено Жамуля, который ранее получил травму. До аварии нидерландец занимал третье место в общем зачете, однако после штрафа за превышение скорости откатился на 17-ю позицию.