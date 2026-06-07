Ферстаппен остался доволен машиной после квалификации в Монако

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Монако, по итогам которой занял второе место.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RacingNews365.nl, пилот "Ред Булл" положительно оценил поведение болида на городской трассе и признался, что вновь получил удовольствие от пилотажа.

"Субботняя сессия выдалась приятной. Сегодня пилотаж стал гораздо более естественным, потому что ты можешь просто делать свою обычную работу. С тем, как ты переключаешь передачи, с тем, как ты нажимаешь на газ. Наконец-то!", - заявил нидерландский гонщик.

В квалификации лучшим стал пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли, опередивший Ферстаппена всего на 0,043 секунды. Третье место занял гонщик "Феррари" Льюис Хэмилтон.

Напомним, перед этапом в Монако ФИА ввела специальные ограничения, запретив использование активной аэродинамики на этой трассе.