Мартин Брандл: "Ферстаппену будет сложно уйти из "Ред Булл" после 2026 года"

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл считает, что Максу Ферстаппену будет крайне непросто покинуть "Ред Булл" после сезона-2026, поскольку ведущие команды уже укомплектовали составы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на F1oversteer, известный эксперт заявил, что у чемпиона мира может не оказаться реальных вариантов среди главных конкурентов.

"Сейчас у ведущих команд почти нет свободных мест. В "Мерседесе" выступают Джордж Расселл и Кими Антонелли, у "Макларена" сложилась стабильная и успешная пара пилотов, а в "Феррари" есть Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон". Если одно из этих мест внезапно освободится, тогда у Макса появится шанс. Но командам непросто отказаться от сильных пилотов. Если он решит уйти из "Ред Булл" ради результата, речь может идти только об одной из этих трех команд", - подчеркнул Брандл.

Отметим, Ферстаппен является четырехкратным чемпионом мира и продолжает оставаться главной фигурой "Ред Булл".