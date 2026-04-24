24 Апреля 2026
Эрдоган объяснил возвращение Формулы-1 в Турцию

24 Апреля 2026 19:31
Эрдоган объяснил возвращение Формулы-1 в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о причинах возвращения этапа Формула-1 в страну.

Как сообщает İdman.Biz, турецкий лидер отметил, что рассчитывает на проведение гонок в Стамбуле в период с 2027 по 2031 год.

"Мы надеемся, что в Стамбуле в течение пяти сезонов подряд будут проходить зрелищные, захватывающие и очень интересные гонки Формулы-1. Я надеюсь, что партнёрство Турции с Ф-1 в ближайшие годы будет только укрепляться", - написал Эрдоган на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, возвращение этапа в календарь свидетельствует о высоком организационном потенциале страны, наличии современной спортивной инфраструктуры и укреплении роли Турции как стабильного региона.

Эрдоган также подчеркнул, что доверие со стороны организаторов связано с гостеприимством турецкого народа, и выразил уверенность, что страна проведет гонки на высочайшем уровне.

İdman.Biz
Новости по теме

Оскар Пиастри: "Уход Макса Ферстаппена станет позором для Формулы-1"
12:28
Формула 1

Оскар Пиастри: "Уход Макса Ферстаппена станет позором для Формулы-1"

Пилот "Макларена" прокомментировал возможное завершение карьеры гонщика
Назван новый фаворит в борьбе за Макса Ферстаппена
10:01
Формула 1

Назван новый фаворит в борьбе за Макса Ферстаппена

Глава "Макларена" назвал главный вариант будущего трехкратного чемпиона мира

"Великие таланты никогда не пробьются дальше картинга": экс-пилот Ф-1 о дороговизне спорта
08:12
Формула 1

"Великие таланты никогда не пробьются дальше картинга": экс-пилот Ф-1 о дороговизне спорта

По мнению эксперта, большинство на стартовой решетке — это сыновья миллионеров или бывших гонщиков Формулы-1
Риккардо Патрезе: "Формула-1 не может позволить себе потерять Ферстаппена"
23 Апреля 15:58
Формула 1

Риккардо Патрезе: "Формула-1 не может позволить себе потерять Ферстаппена"

Бывший пилот "Королевских гонок" прокомментировалрешение четырехкратного чемпиона мира покинуть серию
На каком канале смотреть гонки Формулы-1?
23 Апреля 13:27
Формула 1

На каком канале смотреть гонки Формулы-1?

Трансляции стартуют с Гран-при Майами
Гран-при Турции может вернуться в календарь Формулы-1
23 Апреля 09:15
Формула 1

Гран-при Турции может вернуться в календарь Формулы-1

Ожидается подписание долгосрочного контракта на проведение гонки

Самое читаемое

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
23 Апреля 20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
23 Апреля 00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"
Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы
23 Апреля 23:00
Мировой футбол

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы

Вингер получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Сельтой"