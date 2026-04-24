Эрдоган объяснил возвращение Формулы-1 в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о причинах возвращения этапа Формула-1 в страну.

Как сообщает İdman.Biz, турецкий лидер отметил, что рассчитывает на проведение гонок в Стамбуле в период с 2027 по 2031 год.

"Мы надеемся, что в Стамбуле в течение пяти сезонов подряд будут проходить зрелищные, захватывающие и очень интересные гонки Формулы-1. Я надеюсь, что партнёрство Турции с Ф-1 в ближайшие годы будет только укрепляться", - написал Эрдоган на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, возвращение этапа в календарь свидетельствует о высоком организационном потенциале страны, наличии современной спортивной инфраструктуры и укреплении роли Турции как стабильного региона.

Эрдоган также подчеркнул, что доверие со стороны организаторов связано с гостеприимством турецкого народа, и выразил уверенность, что страна проведет гонки на высочайшем уровне.