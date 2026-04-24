24 Апреля 2026
Оскар Пиастри: "Уход Макса Ферстаппена станет позором для Формулы-1"

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен выразил недовольство техническими характеристиками нового болида RB22, в котором соотношение мощности двигателя внутреннего сгорания и электроэнергии распределено в пропорции 50/50. Гонщик допустил, что может покинуть спорт уже в конце текущего сезона, так как новые правила, по его мнению, противоречат духу гонок.

Как сообщает İdman.Biz, пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри, выступая в Технологическом центре в Уокинге, назвал такой сценарий огромной потерей для индустрии.

"Если это произойдет, будет очень жаль. Потеря Макса на этом этапе его карьеры станет позорным моментом для всей Формулы-1. Мы, пилоты, всегда хотим соревноваться с лучшими и доказывать свою силу в борьбе против них. Макс в последние годы является эталоном для всех нас", - заявил Пиастри.

Австралийский гонщик также отметил, что на данный момент болид "Ред Булл" не выглядит самым конкурентоспособным на решетке, однако работа над правилами все еще продолжается. По словам Пиастри, ситуация, при которой одна из главных звезд чемпионата уходит из-за несогласия с регламентом, создает "далеко не лучшую картину" для спорта.

İdman.Biz
