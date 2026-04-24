24 Апреля 2026 10:01
Назван новый фаворит в борьбе за Макса Ферстаппена

Исполнительный директор "Макларена" Зак Браун считает, что в случае ухода Макса Ферстаппена из "Ред Булл" наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры станет переход в "Мерседес". Руководитель британской команды прокомментировал усилившиеся слухи вокруг будущего нидерландского пилота.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports F1, в последние дни появились сообщения о возможном переходе многолетнего гоночного инженера Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе в "Макларен". На этом фоне возникли версии, что сам гонщик может последовать за ним.

Однако Браун дал понять, что не собирается менять нынешний состав команды и полностью доволен Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

"Макс - выдающийся талант, но у нас есть две суперзвезды, и с ними заключены долгосрочные контракты. Если бы мне пришлось делать ставку, я бы сказал, что Макс перейдет в "Мерседес", - заявил Браун.

Несмотря на высокую оценку Ферстаппена, глава "Макларена" подчеркнул, что считает нынешний дуэт пилотов одним из сильнейших в чемпионате.

Слухи о возможном уходе нидерландца усилились на фоне недовольства новым техническим регламентом и неудачного старта "Ред Булл" в сезоне.

Дополнительным фактором называют тесные связи Ферстаппена с руководителем "Мерседеса" Тото Вольфом, который давно проявляет интерес к чемпиону мира.

Отметим, что 28-летний Ферстаппен является победителем 71 Гран-при и остается одной из главных фигур современной Формулы-1.

Новости по теме

Оскар Пиастри: "Уход Макса Ферстаппена станет позором для Формулы-1"
12:28
Формула 1

Оскар Пиастри: "Уход Макса Ферстаппена станет позором для Формулы-1"

Пилот "Макларена" прокомментировал возможное завершение карьеры гонщика
"Великие таланты никогда не пробьются дальше картинга": экс-пилот Ф-1 о дороговизне спорта
08:12
Формула 1

"Великие таланты никогда не пробьются дальше картинга": экс-пилот Ф-1 о дороговизне спорта

По мнению эксперта, большинство на стартовой решетке — это сыновья миллионеров или бывших гонщиков Формулы-1
Риккардо Патрезе: "Формула-1 не может позволить себе потерять Ферстаппена"
23 Апреля 15:58
Формула 1

Риккардо Патрезе: "Формула-1 не может позволить себе потерять Ферстаппена"

Бывший пилот "Королевских гонок" прокомментировалрешение четырехкратного чемпиона мира покинуть серию
На каком канале смотреть гонки Формулы-1?
23 Апреля 13:27
Формула 1

На каком канале смотреть гонки Формулы-1?

Трансляции стартуют с Гран-при Майами
Гран-при Турции может вернуться в календарь Формулы-1
23 Апреля 09:15
Формула 1

Гран-при Турции может вернуться в календарь Формулы-1

Ожидается подписание долгосрочного контракта на проведение гонки

Пиастри оценил возможный уход Ферстаппена из Формулы-1
23 Апреля 06:19
Формула 1

Пиастри оценил возможный уход Ферстаппена из Формулы-1

Пилот "Макларена" назвал это серьезной потерей для всего спорта

Самое читаемое

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
23 Апреля 20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
23 Апреля 00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"
Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы
23 Апреля 23:00
Мировой футбол

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы

Вингер получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Сельтой"