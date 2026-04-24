Назван новый фаворит в борьбе за Макса Ферстаппена

Исполнительный директор "Макларена" Зак Браун считает, что в случае ухода Макса Ферстаппена из "Ред Булл" наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры станет переход в "Мерседес". Руководитель британской команды прокомментировал усилившиеся слухи вокруг будущего нидерландского пилота.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports F1, в последние дни появились сообщения о возможном переходе многолетнего гоночного инженера Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе в "Макларен". На этом фоне возникли версии, что сам гонщик может последовать за ним.

Однако Браун дал понять, что не собирается менять нынешний состав команды и полностью доволен Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

"Макс - выдающийся талант, но у нас есть две суперзвезды, и с ними заключены долгосрочные контракты. Если бы мне пришлось делать ставку, я бы сказал, что Макс перейдет в "Мерседес", - заявил Браун.

Несмотря на высокую оценку Ферстаппена, глава "Макларена" подчеркнул, что считает нынешний дуэт пилотов одним из сильнейших в чемпионате.

Слухи о возможном уходе нидерландца усилились на фоне недовольства новым техническим регламентом и неудачного старта "Ред Булл" в сезоне.

Дополнительным фактором называют тесные связи Ферстаппена с руководителем "Мерседеса" Тото Вольфом, который давно проявляет интерес к чемпиону мира.

Отметим, что 28-летний Ферстаппен является победителем 71 Гран-при и остается одной из главных фигур современной Формулы-1.