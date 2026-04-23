23 Апреля 2026
Гран-при Турции может вернуться в календарь Формулы-1

23 Апреля 2026 09:15
Формула-1 близка к возвращению Гран-при Турции в календарь чемпионата.

Как сообщает İdman.Biz, стороны ведут переговоры о подписании семилетнего контракта на проведение этапа на автодроме "Истанбул-Парк".

По информации блогера Этема Сайына, официальное объявление может состояться уже в ближайшие дни. Ожидается, что этап получит долгосрочный статус в календаре.

Напомним, что трасса "Истанбул-Парк" принимала гонки Формулы-1 с 2005 по 2011 год, а также возвращалась в календарь в 2020 и 2021 годах на фоне пандемии.

В текущем сезоне календарь чемпионата уже претерпел изменения — были отменены этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии, что привело к паузе в соревнованиях.

İdman.Biz
