21 Апреля 2026 22:40
Команды Ф-1 смогут использовать ADUO после пятого Гран-при - СМИ

Команды Формулы-1 получат возможность использовать ADUO после Гран-при Канады, который из-за отмены гонок в Саудовской Аравии и Бахрейне станет пятым этапом сезона-2026. Как передает İdman.Biz, об этом сообщили в GPblog.

"Производители двигателей Формулы-1 могут получить разрешение на внедрение обновлений уже после пяти Гран-при вместо изначально запланированных шести гоночных уикендов. Окончательное решение по этому вопросу будет объявлено на следующей неделе.

Согласно регламенту первая оценка проводится после шести гонок Формулы-1, но ФИА хотела перенести ее на более ранний срок, чтобы пойти навстречу производителям двигателей, как стало известно несколько недель назад после отмены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии. Изначально с учетом этих гонок первое окно для обновлений должно было наступить после Гран-при Майами. Однако без этапов на Ближнем Востоке это произошло бы только после Гран-при Монако (в начале июня). Чтобы избежать столь долгого ожидания, команды, ФИА и Формула-1 обсуждают более раннюю точку оценки, чем после гонки в Монако. GPblog узнал в паддоке, что первое окно ADUO будет установлено после Гран-при Канады, то есть до Монако.

Долгое время ожидалось, что решение будет объявлено в ходе встречи руководителей команд Ф-1 с FIA в понедельник. Однако в заявлении международной федерации ADUO не упоминалась вовсе. Как стало известно, окончательная ясность по дальнейшему внедрению ADUO последует на следующей неделе", — говорится в статье.

Новости по теме

ФИА утвердила изменения в технический регламент Формулы-1
20 Апреля 20:57
Формула 1

ФИА утвердила изменения в технический регламент Формулы-1

Новые правила могут вступить в силу уже к Гран-при Майами
В ФИА могут принять изменения в техрегламент Ф-1 без учета мнений команд - СМИ
20 Апреля 01:45
Формула 1

В ФИА могут принять изменения в техрегламент Ф-1 без учета мнений команд - СМИ

Технический регламент позволяет такое, если вопрос связан с безопасностью проведения гонок
Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии могут вернуться в календарь 2026 года
19 Апреля 22:50
Формула 1

Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии могут вернуться в календарь 2026 года

Ранее были сообщения, что организаторы Формулы-1 могут сдвинуть Гран-при Абу-Даби на неделю
Антонелли поддержал запрет ФИА на спорный режим
19 Апреля 13:30
Формула 1

Антонелли поддержал запрет ФИА на спорный режим

Пилот "Мерседеса" назвал решение вопросом безопасности
Уход Ферстаппена из Ф-1 обойдется чемпионату в $100 млн в год
19 Апреля 09:36
Формула 1

Уход Ферстаппена из Ф-1 обойдется чемпионату в $100 млн в год

Для Формулы-1 Макс – это не просто очередной гонщик, а ключевая фигура текущей эпохи
"Система не работает": Макс Ферстаппен раскритиковал технический регламент Формулы-1
17 Апреля 11:01
Формула 1

"Система не работает": Макс Ферстаппен раскритиковал технический регламент Формулы-1

Четырехкратный чемпион мира выступил с резкой критикой ФИА

Самое читаемое

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
20 Апреля 08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора
20 Апреля 16:00
ММА

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора

Глава UFC подтвердил статус переговоров с ирландским бойцом о поединке на турнире в июле
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки