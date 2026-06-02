Комиссия Формулы-1 утвердила ряд изменений к регламенту 2027 года

В Лондоне состоялось второе заседание Комиссии Формулы-1 в сезоне-2026, на котором Международная автомобильная федерация (ФИА) и представители команд обсудили ряд изменений к техническому и спортивному регламенту 2027 года. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба ФИА.

Одним из главных решений стало увеличение продолжительности предсезонных тестов — вместо трех дней команды получат четыре тестовых дня перед стартом сезона.

Также были утверждены ограничения на проведение тестов предыдущих машин (TPC). Теперь команды не смогут свободно использовать трассы, которые могут войти в календарь следующего сезона — речь идет в том числе об этапах в Турции и Португалии.

Кроме того, стороны согласовали ряд небольших изменений, касающихся аэродинамических элементов и компонентов кузова будущих болидов.

Все принятые поправки еще должны получить окончательное одобрение Всемирного совета ФИА по автоспорту.