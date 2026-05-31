Антонелли стал обладателем престижного "Трофео Бандини"

Пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли стал обладателем 33-го "Трофео Бандини". Церемония вручения престижной награды состоялась в субботу, 30 мая, в Бризигелле, сообщает İdman.Biz.

Премия "Трофео Бандини" ежегодно вручается наиболее ярким талантам автоспорта и людям, оказавшим заметное влияние на развитие гоночного мира. В разные годы ее лауреатами становились Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас и напарник Антонелли по "Мерседесу" Джордж Расселл, получивший награду в 2024 году.

"Для меня большая честь быть частью этого события и получить такую особенную награду. Находиться здесь сегодня, ощущать такую поддержку и позитивную атмосферу… Все это делает момент еще более значимым. Этот день навсегда останется в моей памяти, невероятно благодарен за возможность разделить его со всеми вами.

Хотел бы посвятить этот трофей своей семье, моей замечательной команде и всем присутствующим здесь людям, которые поддерживали меня на протяжении всего этого пути. Ваша поддержка и вера в меня сыграли огромную роль, и я искренне благодарен каждому из вас", — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.

"Трофей Бандини" был учрежден в 1992 году в память об итальянском гонщике Лоренцо Бандини, погибшем после аварии на Гран-при Монако 1967 года.

