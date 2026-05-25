Антонелли выиграл Гран-при Канады, Хэмилтон — второй

25 Мая 2026 02:05
Итальянский гонщик "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли стал победителем основной гонки пятого этапа чемпионата "Формула-1" в сезоне-2026 — Гран-при Канады. Она состоялась в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева, сообщает İdman.Biz.

Вторым стал британский гонщик "Феррари" Льюис Хэмилтон, который отстал от победителя на 10,768 секунды. Третье место занял нидерландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл") с отставанием в 11,276 секунды.

Также в топ-6 вошли монегаск Шарль Леклер ("Феррари"), который отстал на 44,151 секунды, француз Исак Хаджар ("Ред Булл", +1 круг) и аргентинец Франко Колапинто ("Альпин", +1 круг).

В личном зачете чемпионата после пяти гонок лидирует 19-летний Антонелли, вторым идет 28-летний Джордж Расселл ("Мерседес"), третье место занимает 28-летний Леклер.

В кубке конструкторов первое место у "Мерседеса", который опережает "Феррари" и "Макларен".

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Монако.

