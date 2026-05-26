Норрис поддержал "Макларен" после провальной тактики в Канаде

Пилот "Макларена" Ландо Норрис прокомментировал тактическое решение команды на Гран-при Канады, где оба болида стартовали на промежуточных шинах.

Как сообщает İdman.Biz, перед стартом гонки в Монреале прошел слабый дождь, а прохладная погода заставила "Макларен" выбрать дождевые шины как для Норриса, так и для Оскара Пиастри.

Однако трасса начала быстро подсыхать уже во время прогревочных кругов. Большинство пилотов стартовали на сликах, и выбор британской команды довольно быстро оказался неудачным.

Норрис сумел выйти в лидеры после старта, обогнав пилотов "Мерседеса", однако уже в конце второго круга был вынужден отправиться в боксы за комплектом сухих шин. Пиастри сменил резину еще раньше - по итогам первого круга.

Позже британец сошел с дистанции из-за технических проблем.

Несмотря на это, Норрис отказался критиковать команду.

"Наверное, я понял это уже на прогревочном круге. Дождь почти закончился. Если смотреть назад, то это было ошибочное решение. Но в течение одного круга оно работало и помогло мне избежать проблем. Если бы позади что-то произошло, выбор мог выглядеть лучше. В итоге это оказался неправильный вариант", - заявил гонщик.

При этом пилот подчеркнул, что считает риск оправданным.

"Я не думаю, что это было плохое решение. У нас были основания так поступить. Мне нравится, что команда готова рисковать и брать ответственность за свои решения. Иногда это не срабатывает. Нужно просто сделать выводы", - отметил Норрис.

Руководитель "Макларена" Андреа Стелла также объяснил, что решение принималось исходя из состояния трассы перед стартом, когда покрытие выглядело мокрым и очень скользким.

По его словам, дополнительное время перед гонкой и повторные прогревочные круги помогли болиду быстрее подсушить трассу, что и изменило ситуацию.