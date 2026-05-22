Пилот "Макларена" прокомментировал интерес "Ред Булл"

Австралийский гонщик "Макларена" Оскар Пиастри отреагировал на слухи о возможном переходе в "Ред Булл".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RacingNews365, 25-летнего пилота связывают с австрийской командой в случае ухода четырехкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена.

"Слухи про "Ред Булл"? Это для меня новость. Очевидно, никаких обсуждений не было, но это лестно, и не более того. Надеюсь, это доказывает мою ценность как гонщика, что приятно", - заявил Пиастри.

Австралиец подчеркнул, что полностью доволен своим положением в "Макларене".

"Я очень доволен тем, где нахожусь. У меня большая уверенность в этой команде, что мы сможем выигрывать гонки и, надеюсь, чемпионаты в будущем", - отметил пилот.