22 Мая 2026
Пилот "Макларена" прокомментировал интерес "Ред Булл"

22 Мая 2026 13:33
Австралийский гонщик "Макларена" Оскар Пиастри отреагировал на слухи о возможном переходе в "Ред Булл".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RacingNews365, 25-летнего пилота связывают с австрийской командой в случае ухода четырехкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена.

"Слухи про "Ред Булл"? Это для меня новость. Очевидно, никаких обсуждений не было, но это лестно, и не более того. Надеюсь, это доказывает мою ценность как гонщика, что приятно", - заявил Пиастри.

Австралиец подчеркнул, что полностью доволен своим положением в "Макларене".

"Я очень доволен тем, где нахожусь. У меня большая уверенность в этой команде, что мы сможем выигрывать гонки и, надеюсь, чемпионаты в будущем", - отметил пилот.

Новости по теме

"Ред Булл" готовится к продаже "Рейсинг Буллз"
06:18
Формула 1

"Ред Булл" готовится к продаже "Рейсинг Буллз"

Ориентировочная стоимость сделки оценивается в € 1,8 млрд
Пилот "Мерседеса" поделился фото с Брэдом Питтом
20 Мая 23:30
Формула 1

Пилот "Мерседеса" поделился фото с Брэдом Питтом - ФОТО

Полностью электрический спорткар разгоняется до 100 км/ч за 2,4 секунды

"Хонда" потеряла $2,6 млрд, но не уйдет из Формулы-1
19 Мая 19:54
Формула 1

"Хонда" потеряла $2,6 млрд, но не уйдет из Формулы-1

Это первый годовой убыток "Хонды" более чем за 70 лет в статусе публичной компании
В "Мерседесе" не пустят Антонелли на Нюрбургринг
18 Мая 20:34
Формула 1

В "Мерседесе" не пустят Антонелли на Нюрбургринг

Ранее пилот заявил, что хотел бы получить лицензию DMSB Nordschleife Permit до конца года
Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

Четырехкратный чемпион Ф-1 Макс Ферстаппен выбрал лучшую победу в карьере
17 Мая 07:16
Формула 1

Четырехкратный чемпион Ф-1 Макс Ферстаппен выбрал лучшую победу в карьере

В данный момент Макс в личном зачете располагается на седьмом месте

