18 Мая 2026
RU

В "Мерседесе" не пустят Антонелли на Нюрбургринг

Формула 1
Новости
18 Мая 2026 20:34
17
В "Мерседесе" не пустят Антонелли на Нюрбургринг

Заместитель руководителя "Мерседеса" Брэдли Лорд заявил, что команда не позволит их пилоту Андреа Кими Антонелли получить лицензию для "Северной петли" в этом году.

"Нет, ["Мерседес"] не позволит Антонелли получить разрешение DMSB на северную петлю (DPN) в этом году]. Я говорил с ним об этом. Думаю, он сказал это больше в шутку. Возможно, он попробует после четырех чемпионских титулов", — приводит слова Брэдли İdman.Biz со ссылкой на издание Motorsport.

Лорд также отметил, что у Макса Ферстаппена, который как раз дебютировал в "24 часах Нюрбургринга", "возможно, немного больше диапазона благодаря опыту" по сравнению с 19-летним итальянцем. Антонелли ранее в видео с Жюлем Гуноном заявил, что хотел бы получить лицензию DMSB Nordschleife Permit до конца года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

Четырехкратный чемпион Ф-1 Макс Ферстаппен выбрал лучшую победу в карьере
17 Мая 07:16
Формула 1

Четырехкратный чемпион Ф-1 Макс Ферстаппен выбрал лучшую победу в карьере

В данный момент Макс в личном зачете располагается на седьмом месте
"Ред Булл" анонсировал новую коллекцию обуви - ФОТО
15 Мая 05:18
Формула 1

"Ред Булл" анонсировал новую коллекцию обуви - ФОТО

Начиная с 21 мая фанаты смогут "пройти тест-драйв"
Боттас рассказал, как во время Гран-при Майами у него угнали машину
14 Мая 20:42
Формула 1

Боттас рассказал, как во время Гран-при Майами у него угнали машину

Вместе с машиной пропал и пропуск в паддок
Отмар Сафнауэр: "Джордж Расселл в 19 лет рассылал командам Формулы-1 презентации о себе"
14 Мая 15:26
Формула 1

Отмар Сафнауэр: "Джордж Расселл в 19 лет рассылал командам Формулы-1 презентации о себе"

Бывший руководитель команд Формулы-1 признался, что за 28 лет ни разу не видел такого подхода от пилота

Ральф Шумахер призвал Хэмилтона уступить место молодым
14 Мая 13:06
Формула 1

Ральф Шумахер призвал Хэмилтона уступить место молодым

Бывший пилот Формулы-1 считает, что Льюис Хэмилтон не сможет конкурировать с Шарлем Леклером на длинной дистанции

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше