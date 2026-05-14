Отмар Сафнауэр: "Джордж Расселл в 19 лет рассылал командам Формулы-1 презентации о себе"

Бывший руководитель команд Формулы-1 Отмар Сафнауэр рассказал, как Джордж Расселл еще подростком самостоятельно искал место в чемпионате и впечатлил руководителей команд необычным подходом.

Как сообщает İdman.Biz, об этом Сафнауэр рассказал в подкасте High Performance Racing вместе с бывшим инженером "Уильямса" Робом Смедли.

По словам Смедли, Расселл, будучи юниором "Мерседеса", отправил Клэр Уильямс полноценную презентацию в PowerPoint, где подробно объяснил, почему именно он должен стать пилотом команды.

"Он собрал всю статистику. Отправил презентацию Клэр, а она переслала ее мне и Падди Лоу. И я подумал: "Немного занудно для пилота. Но надо же - столько деталей, он действительно изучил вопрос", - рассказал Смедли.

Сафнауэр признался, что получил похожую презентацию, когда руководил "Форс-Индией".

"Он пришел с презентацией, где объяснял, почему "Форс-Индия" должна его подписать. Тогда у нас не было свободного места, но я позвонил Тото Вольффу и сказал: "Мне нравится этот парень", - отметил специалист.

При этом экс-руководитель Формулы-1 подчеркнул, что за почти три десятилетия в автоспорте больше никогда не сталкивался с подобным поведением со стороны гонщиков.

"За 28 лет я больше ни разу не видел, чтобы пилот пришел без менеджера и сказал: "Посмотрите мою презентацию". Никогда. Только Джордж", - заявил Сафнауэр.

Смедли также добавил, что в поступке молодого британца чувствовалась определенная наивность, однако именно это и выделяло его среди остальных пилотов.

"Тогда ему даже не было 20 лет - всего 19. И я никогда не видел, чтобы гонщик так себя представлял - ни до этого, ни после", - сказал инженер.

Отметим, что сейчас Джордж Расселл считается одним из лидеров "Мерседеса" и одним из главных пилотов нового поколения Формулы-1.