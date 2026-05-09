Ландо Норрис дал совет звезде "Арсенала" по завоеванию титулов

9 Мая 2026 04:18
Действующий чемпион Формулы-1 и пилот "Макларена" Ландо Норрис поделился советом с полузащитником "Арсенала" Декланом Райсом о том, как выигрывать титулы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC Sports, британский гонщик отметил важность уверенности, атмосферы внутри команды и спокойствия.

"Что главное? Мне кажется, у тебя действительно есть уверенность в себе и в команде. Год назад я бы такого не сказал о себе, но это одна из главных вещей, которые я понял - выходи на поле и получай удовольствие. Если ты хорошо подготовился, можешь оставаться спокойным и расслабленным. Но не знаю, не хочу кому-то раздавать советы. Все сводится к тому, чтобы команда оставалась единым целым, чтобы все поддерживали друг друга, были честны друг с другом и сохраняли хороший настрой", - заявил Норрис.

Напомним, "Арсенал" продолжает борьбу сразу за два трофея. Лондонский клуб лидирует в английской Премьер-лиге, набрав 76 очков за три тура до окончания сезона, а 30 мая сыграет в финале Лиги чемпионов против "ПСЖ".

