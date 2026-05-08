8 Мая 2026 12:49
Гран-при Азербайджана получил рекордные 49 тысяч заявок

На волонтерскую программу Гран-при Азербайджана Формулы-1 за 72 часа подали рекордные 49 000 заявок.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Операционную компанию "Бакинское городское кольцо", регистрация завершилась с самым высоким показателем за всю историю проведения Гран-при Азербайджана.

Для сравнения, в 2024 году волонтерская программа получила 16 000 заявок, а в прошлом году - 31 000. Таким образом, интерес к участию в организации бакинского этапа Формулы-1 продолжил расти и в этом году достиг нового максимума.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 24-26 сентября.

İdman.Biz
