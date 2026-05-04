Стартовала регистрация волонтеров на Гран-при Азербайджана Формулы-1

Открыт прием заявок на участие в волонтерской программе Гран-при Азербайджана Формулы-1 2026 года, который пройдет в юбилейный десятый раз.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Baku City Circuit, регистрация началась 4 мая и осуществляется исключительно через официальное мобильное приложение. С учетом высокого интереса и конкуренции кандидатам рекомендуется не откладывать подачу заявок. Программа предоставляет возможность принять участие в организации одного из самых престижных спортивных событий мира.

К участию приглашаются кандидаты от 16 лет, обладающие ответственностью, коммуникабельностью и навыками работы в команде. Знание иностранных языков будет преимуществом при отборе.

Отметим, что в прошлом году на программу было подано более 30 тысяч заявок, из которых отобрали около 2000 волонтеров.

Напомним, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдет 24-26 сентября.