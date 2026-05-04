4 Мая 2026 11:13
Пилот "Астон Мартина": "Мы не ждем обновлений до летнего перерыва"

Пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо заявил, что команда не планирует привозить серьезные обновления до летнего перерыва в Формуле-1.

Как сообщает İdman.Biz, двукратный чемпион мира прокомментировал ситуацию после 15-го места на Гран-при Майами и признал, что ближайшие этапы будут для команды сложными.

Алонсо отметил: "Все прошло нормально. Скорость такая, какая есть. Мы в тяжелом положении, однако команде удалось финишировать двумя машинами впервые в этом году. Есть прогресс по части надежности и вибраций, как я уже говорил. Безусловно, есть позитивные моменты".

Испанец подчеркнул, что "Астон Мартин" пока останется в нижней части пелотона и должен спокойно дождаться следующего этапа развития машины: "Следующие гонки будут вызовом. История будет повторяться, потому что мы останемся в конце пелотона. Полагаю, после летнего перерыва мы привезем больше новинок, а в первой никаких обновлений не будет. Мы с командой должны действовать заодно и ждать второй половины сезона. Мы ставим все на вторую половину".

Испанец также добавил, что результат в протоколе не приоритетен для команды.

"Мы боремся в самом конце пелотона. Но слушайте, мы стараемся разобраться с системой электроэнергии. В этом году мы особо не вели ни с кем борьбу, так что воспользовались этой возможностью, чтобы поездить позади друг друга или машин соперников.

Почему "Астон Мартин" стал единственной командой, которая решила стартовать на "софте"? Не знаю. Не видел, на каких шинах были другие пилоты. Мы все равно не собирались бороться за очки. Для нас это была тестовая сессия.", - подытожил Алонсо.

