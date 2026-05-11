Месси дал совет пилоту Формулы-1 после встречи в Майами

Капитан "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился советом с пилотом команды Формулы-1 "Альпин" Франко Колапинто.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, футболист рассказал о встрече со своим 22-летним соотечественником во время Гран-при Майами.

По словам Месси, до этого они лично не общались, однако Колапинто давно хотел познакомиться с легендарным футболистом.

"Честно говоря, я никогда с ним не общался до встречи на Гран-при Майами. Он подарил мне шлем и очень хотел когда-нибудь со мной встретиться. У нас есть общие знакомые, и это наконец произошло. Франко действительно потрясающий", - заявил Месси.

Аргентинский футболист также дал молодому пилоту совет относительно карьеры и давления со стороны общественности.

"Ему нужно прожить свою собственную историю. И быть готовым ко многому, потому что когда находишься на виду у публики, на тебя обрушиваются события со всех сторон - хорошие и плохие. Особенно в трудные времена ему нужна поддержка близких, семьи, окружения, потому что именно это помогает пережить сложные моменты", - подчеркнул Месси.

Он добавил, что в успешные периоды рядом оказывается много людей, однако важно понимать, кто остается рядом в тяжелые моменты.