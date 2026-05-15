"Ред Булл" анонсировал новую коллекцию обуви - ФОТО

Пресс-служба команды Формулы-1 "Ред Булл" анонсировала новую коллекцию сабо с обувным производителем Crocs.

Как сообщает İdman.Biz, коллекция ограниченного выпуска включает два дизайна в паре с набором значков Jibbitz для персонализации.

"В центре коллекции — сабо Crocband, которое черпает прямое вдохновение в болиде Формулы-1 "Ред Булл", помещая инженерные детали дизайна в центр силуэта. От скульптурной пятки в виде заднего антикрыла до выступающей детали "хало" и миниатюрного гонщика на верхней поверхности — дизайн отражает облик автомобиля. Колесные элементы расположены вдоль подошвы, а аэродинамические линии проходят через корпус, дополненный передним антикрылом

Classic Runner черпает вдохновение в гоночных силуэтах и функциональности автоспорта. Благодаря обтекаемому корпусу, амортизирующему комфорту и резиновой подошве с дополнительным сцеплением этот стиль привносит технический край в повседневное движение.

Завершают коллекцию значки Jibbitz "Ред Булл", которые добавляют слой персонализации. Вдохновленные автоспортом и полностью настраиваемые, они позволяют фанатам привнести свою индивидуальность в дизайн.

Начиная с 21 мая фанаты смогут "пройти тест-драйв" и приобрести коллекцию", — говорится в пресс-релизе.