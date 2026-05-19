"Хонда" потеряла $2,6 млрд, но не уйдет из Формулы-1

Японский концерн и поставщик силовых установок "Хонда" заявил, что рекордные финансовые убытки компании не скажутся на его программе в Формуле-1, сообщает İdman.Biz со ссылкой на портал GrandPrix.

Автопроизводитель опубликовал финансовые результаты за фискальный год, завершившийся в марте 2026 года. На фоне резкого снижения мирового спроса на электромобили компания зафиксировала финансовые потери в размере $ 2,6 млрд. Это первый годовой убыток "Хонды" более чем за 70 лет в статусе публичной компании.

На этом фоне компания объявила о серьезной корректировке стратегии развития. "Хонда" перераспределит ресурсы в пользу гибридных автомобилей, спрос на которые остается высоким, а также откажется от прежней цели полностью уйти от двигателей внутреннего сгорания к 2040 году.

Несмотря на финансовые итоги, в Honda Racing Corporation подчеркнули, что изменений в гоночной программе не ожидается:

"HRC не ожидает каких-либо конкретных изменений в своей автоспортивной деятельности в связи с финансовым объявлением, сделанным 14 мая".