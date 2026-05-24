24 Мая 2026 13:46
В "Мерседесе" признали, что сделали болид медленнее перед квалификацией

Главный инженер "Мерседеса" Эндрю Шовлин рассказал, что команда изменила настройки болида W17 перед основной квалификацией Гран-при Канады.

Как сообщает İdman.Biz, по словам специалиста, после внесенных изменений машина стала менее быстрой по сравнению со спринт-квалификацией.

"Мы внесли небольшие изменения в машину перед основной квалификацией, в основном с оглядкой на более прохладные и, возможно, мокрые условия завтра. Машину было немного сложнее балансировать по ходу сессии, чем в пятницу", - отметил Шовлин.

При этом инженер подчеркнул, что команда все же добилась отличного результата.

"Финальные круги обоих гонщиков были хорошими, и здорово снова занять весь первый ряд. Хотя определенно создавалось впечатление, что мы усложнили себе жизнь и, вероятно, сделали машину немного медленнее", - заявил он.

Шовлин также отметил, что гонка может получиться особенно интересной в случае дождя.

"Мы еще не тестировали W17 в полноценных мокрых условиях, так что нас ждет много нового. Подготовимся как можно лучше и постараемся вновь побороться за высокий результат", - добавил представитель "Мерседеса".

По итогам квалификации Джордж Расселл показал лучшее время, а Андреа Кими Антонелли занял второе место.

