28 Мая 2026 09:13
Шлем легенды Формулы-1 ушел с молотка за рекордную сумму

Шлем чемпиона Формулы‑1 Жиля Вильнева был продан на аукционе за рекордные 1,25 млн долларов, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Crash.net.

Этот шлем Вильнев носил в своей последней гонке Формулы‑1, Гран‑при Сан‑Марино 1982 года, где он финишировал вторым, уступив напарнику по "Феррари" Дидье Пирони, который проигнорировал приказы снизить скорость.

Гонка состоялась всего за две недели до смерти Вильнева.

Предыдущий рекорд продажи автогоночных шлемов принадлежал амуниции трехкратного чемпиона мира Айртона Сенны с Гран‑при Бельгии 1992 года. Цена шлема бразильца составила 968 тысяч долларов.

