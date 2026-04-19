Антонелли поддержал запрет ФИА на спорный режим

Пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли прокомментировал решение ФИА запретить использование спорного приема с системой рекуперации энергии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Race, гонщик положительно оценил введение технической директивы, подчеркнув, что данный режим мог создавать опасные ситуации на трассе.

"Честно, ощущения были не самые приятные. Мы стараемся выжать максимум из машины, но иногда это приводит к проблемам. Я столкнулся с этим в Мельбурне и Сузуке, и это было небезопасно. В S-поворотах машина просто не реагировала, и я фактически ничего не мог сделать", - отметил Антонелли.

Пилот также добавил: "Хорошо, что теперь мы, скорее всего, больше не столкнемся с этим. В квалификации из-за такого режима можно легко помешать сопернику и получить штраф. Потеря нескольких сотых секунды не так важна по сравнению с безопасностью".

Напомним, ФИА 14 апреля выпустила техническую директиву, запретив использование аварийного режима MGU-K в квалификациях, который позволял кратковременно получать дополнительную мощность за счет отключения системы рекуперации энергии.