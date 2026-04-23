Пиастри оценил возможный уход Ферстаппена из Формулы-1

Пилот "Макларена" Оскар Пиастри высказался о возможном уходе Макс Ферстаппен из Формулы-1.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на PlanetF1, австралийский гонщик считает, что подобное развитие событий стало бы серьезным ударом для чемпионата.

"Было бы очень обидно, если бы это действительно произошло. На данный момент болид "Ред Булл" не выглядит самым конкурентоспособным, но правила требуют доработки и стали намного сложнее", — отметил Пиастри.

По его словам, уход Ферстаппена стал бы значительной потерей для всего спорта: "Лишиться Макса, особенно на данном этапе его карьеры, было бы огромной утратой. Мы, гонщики, хотим соревноваться с сильнейшими и доказывать свою силу в борьбе с ними. Он демонстрировал свой уровень на протяжении многих лет и в последние сезоны был эталоном".

Пиастри подчеркнул, что подобный сценарий не стал бы лучшим вариантом для Формулы-1, учитывая значение Ферстаппена для современного автоспорта.