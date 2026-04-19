Уход Ферстаппена из Ф-1 обойдется чемпионату в $100 млн в год

Уход четырехкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена может обойтись чемпионату примерно в $ 100 млн в год. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает PlanetF1 со ссылкой на профессора спортивных финансов Университета футбольного бизнеса Роба Уилсона.

"С точки зрения Ф-1 Макс – это не просто очередной гонщик, а ключевая фигура текущей эпохи. Его выступления напрямую влияют на аудиторию, особенно в Европе, где у него огромная база болельщиков. Он играет важную роль в формировании "сюжета" чемпионата.

Доходы Формулы-1 составляют около $ 3 млрд в год за счет медиаправ и платежей от организаторов гонок. И Макс напрямую влияет на эту систему, потому что он влияет на интерес и вовлеченность аудитории.

В худшем случае его уход может снизить глобальную аудиторию и коммерческую привлекательность на несколько процентов. Даже небольшое падение для бизнеса такого масштаба – это минус как минимум $ 100 млн в год. И это без учета его звездного статуса – той "магии", которую он привносит на трассу, всех историй и соперничеств. Это гораздо сложнее оценить, но это крайне важно. Все будет зависеть от того, появятся ли новые яркие противостояния.

При этом, несмотря на всю важность Ферстаппена, в спорте всегда так: один уходит – другой приходит ему на замену", – сказал Уилсон.