ФИА утвердила изменения в технический регламент Формулы-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала обновленный список корректировок технического регламента Формулы-1.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт ФИА, все предложенные изменения будут вынесены на электронное голосование Всемирного совета по автоспорту. Ожидается, что поправки вступят в силу к Гран-при Майами, который пройдет 3 мая.

Среди ключевых нововведений в квалификации — снижение максимального восстановления энергии с 8 до 7 МДж, что должно сократить избыточное накопление и позволить пилотам чаще использовать режим полной мощности. Также увеличена пиковая мощность суперклиппинга с 250 до 350 кВт, а количество этапов с пониженными лимитами энергии расширено с восьми до двенадцати.

Во время гонки будет ограничена мощность режима Boost на уровне плюс 150 кВт, что направлено на снижение резких перепадов скорости между болидами. Дополнительно скорректирована работа системы MGU-K: на выходах из поворотов и в зонах обгона она сможет достигать 350 кВт, тогда как на остальных участках мощность будет ограничена 250 кВт.

Отдельные изменения коснулись стартовой процедуры и гонок в дождевых условиях. В частности, введена система отслеживания машин с аномально слабым разгоном, при которой автоматически активируется MGU-K и включается световая сигнализация. Также увеличена температура подогрева промежуточных шин, снижено использование ERS и упрощена система задних огней для повышения безопасности.