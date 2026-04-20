В ФИА могут принять изменения в техрегламент Ф-1 без учета мнений команд - СМИ

Международная автомобильная федерация (ФИА) имеет возможность внести изменения в правила без учета мнений команд и мотористов. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на портал The Race.

По имеющимся данным, технический регламент позволяет такое, если вопрос связан с безопасностью проведения гонок. Однако уточняется, что данная мера является крайней, если переговоры, которые должны пройти сегодня, 20 апреля, провалятся.

Напомним, в данный момент в личном зачете Формулы-1 лидерство удерживает 19-летний пилот немецкого коллектива "Мерседес" Андреа Кими Антонелли. На счету представителя Италии находится 72 очка.