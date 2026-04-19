Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии могут вернуться в календарь 2026 года

Формула-1 рассматривает возможность возвращения этапов в Бахрейне или Саудовской Аравии в календарь 2026 года, если ситуация в регионе стабилизируется, сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph.

По информации источников в паддоке, один из этапов может быть добавлен уже в этом сезоне — наиболее вероятным окном называют октябрь, где сейчас предусмотрена двухнедельная пауза между Гран-при Сингапура (9-11 октября) и Гран-при США (23-25 октября).

"Как только ситуация стабилизируется, гонки вернутся — неважно, в этом году, в следующем или позже", — приводит слова Марка Галлахера, бывшего менеджера "Джордана" и "Ред Булл" издание.

Ранее были сообщения, что организаторы Формулы-1 могут сдвинуть Гран-при Абу-Даби на неделю (с 6 на 13 декабря) и вставить в календарь этап в Джидде. В таком случае сезон завершится четырьмя гонками подряд: в Лас-Вегасе, Катаре, Джидде и Абу-Даби.