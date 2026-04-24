"Великие таланты никогда не пробьются дальше картинга": экс-пилот Ф-1 о дороговизне спорта

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард рассказал о финансовых барьерах, с которыми сталкиваются молодые гонщики на пути в чемпионат мира.

"Если тебе повезет, путь от картинга до готовности к Формуле-1 обойдется примерно в $ 10,8 млн. Картинг с восьми до 15 лет, затем год или два в Формуле-4, потом Формула-3 за полтора миллиона, затем Формула-2 за два с небольшим миллиона. Очень быстро суммы растут", — приводит İdman.Biz заявление Култхарда в подкасте Up To Speed.

Бывшая гонщица W Series и эксперт Sky Sports F1 Наоми Шифф добавила, что финансовый разрыв лишает шансов многих талантливых пилотов.

"Грустно, что большинство на стартовой решетке — сыновья миллионеров, миллиардеров или бывших гонщиков Формулы-1. Это не футбол, где можно просто надеть бутсы и пойти пинать мяч. День тестов в W Series стоил $ 15 000. Поэтому я никогда не тестировалась и поэтому выглядела плохо. Ты выходишь на перестрелку с ложкой. С этим невозможно конкурировать", — сказала Шифф.

"Это дорогой спорт, и поэтому некоторые великие таланты никогда не пробьются дальше картинга. Но, полагаю, можно сказать, что и некоторые великие футболисты не попадают в команду мечты, потому что их не заметили скауты, или они упали духом, или получили травму", — заключил Култхард.