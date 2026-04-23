23 Апреля 2026
Риккардо Патрезе: "Формула-1 не может позволить себе потерять Ферстаппена"

23 Апреля 2026 15:58
Риккардо Патрезе: "Формула-1 не может позволить себе потерять Ферстаппена"

Легендарный итальянский гонщик Риккардо Патрезе выразил серьезную обеспокоенность будущим Макса Ферстаппена в Формуле-1. По мнению эксперта, нидерландский пилот "Ред Булл", которому сейчас 28 лет, может сменить категорию гонок, если чемпионат перестанет приносить ему удовольствие при новых технических правилах.

"Если Формула-1 изменится и у него снова появится хорошее ощущение, то он продолжит выступления. В противном случае он вполне может сменить категорию. Ему ведь очень нравятся гонки GT", — приводит слова Патрезе издание RacingNews365.

Патрезе подчеркнул, что Ферстаппен является ключевой фигурой для зрелищности современных гонок, и его уход станет огромным ударом для фанатов по всему миру. При этом итальянец отметил, что Макс нуждается в конкурентоспособном болиде, чтобы сохранять мотивацию в чемпионате. "В конечном итоге, думаю, что он просто угрожает. Но ему нужна сильная машина, это точно. Он уже явно сыт по горло", — добавил эксперт.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, на данный момент Ферстаппен занимает лишь 9-е место в личном зачете сезона-2026, набрав 12 очков после первых этапов. Лидером чемпионата является пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли (72 очка), за ним следуют его напарник Джордж Расселл (63 очка) и представитель "Феррари" Шарль Леклер (49 очков).

İdman.Biz
