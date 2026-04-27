Четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель принял участие в Лондонском марафоне в благотворительных целях. Вместе с журналистом Томом Кларксоном немец собирал средства для двух фондов — The Brain & Spine Foundation и The Grand Prix Trust.

Феттель преодолел дистанцию за 2 часа 59 минут 8 секунд, показав сильный результат для бегуна-любителя и выбежав из трех часов. Журналист Кларксон финишировал с результатом 3:58.51, сообщает .

Помимо Феттеля, в марафоне принял участие ещt один представитель гоночного мира — бывший чемпион Супербайков и экс-участник MotoGP Сильвен Гинтоли. 43-летний француз пробежал дистанцию за 3 часа 47 минут, причём бежал в мотогоночном комбинезоне — в память об умершем от рака сыне Луке.

Победителем забега стал кениец Себастьян Саве, установивший новый мировой рекорд — 1:59.30.