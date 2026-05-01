Карлос Сайнс рассказал, с кем хотел бы поменяться жизнями на один гоночный уикенд

Пилот "Уильямса" испанец Карлос Сайнс ответил на вопрос, с каким гонщиком он хотел бы поменяться жизнями на один гоночный уикенд.

"С одним из двух пилотов "Мерседеса", которые, думаю, наверняка выиграют гонку в воскресенье. Но если нет, то не знаю… Ландо Норрис? Или с Оскаром Пиастри… Такое воссоединение "Карландо". Нет, я счастлив в "Уильямсе". Остаюсь в "Уильямсе", — заявил Сайнс-младший во время встречи с фанатами в фан-зоне команды.

"Уильямс" по итогам трех уикендов располагается на девятой строчке в турнирной таблице Кубка конструкторов. В прошлом сезоне команда стабильно набирала очки и финишировала на пятом месте. Одной из технических особенностей болида этого года считается избыточный вес.