Ферстаппен представил розовый шлем к Гран-при Майами - ФОТО

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен показал специальный шлем, в котором выступит на Гран-при Майами.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт гонщика, дизайн выполнен в розовых и оранжевых оттенках, вдохновленных закатом Южной Флориды. Шлем украшен четырьмя звездами, символизирующими чемпионские титулы Ферстаппена.

На шлем также нанесены лев - личный символ пилота - и номер 33 на задней части. Кроме того, болельщикам уже доступны миниатюрные копии в масштабах 1:4 и 1:2, которые можно предзаказать за 79 и 178 евро соответственно. Их отправка запланирована на конец июля 2026 года.

Отметим, что после трех этапов текущего сезона Ферстаппен занимает девятое место в общем зачете. На этапе в Японии пилот не сумел опередить представителей команды "Альпин".