Пилот Формулы-1 пообещал дать Месси сесть за руль болида в Майами

1 Мая 2026 23:45
Аргентинский пилот Формулы-1 Франко Колапинто рассказал о разговоре с нападающим "Интер Майами" Лионелем Месси.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на аккаунт Messi World в социальной сети X, гонщик предложил именитому футболисту не только осмотреть болид, но и попробовать управлять им. "Месси спросил меня, может ли он сесть в машину и посмотреть ее поближе. Я ответил, что, конечно, и он даже сможет ей поуправлять", - отметил Колапинто.

По словам пилота, он надеется увидеть Месси на Гран-при Майами, однако выразил обеспокоенность из-за большого количества людей в паддоке. "Я сказал ему быть осторожным, потому что там будет огромная толпа. Я не хочу, чтобы у него остались неприятные впечатления. Было бы здорово, если бы он пришел", - добавил он.

Колапинто подчеркнул, что даже если Месси не посетит гонку, для него будет честью, если футболист будет следить за заездом и поддерживать его.

