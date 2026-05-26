Экс-чемпион мира по боксу высказался о переходе сына Плющенко в сборную Азербайджана

Депутат Госдумы РФ и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал переход сына Евгения Плющенко Александра в сборную Азербайджана по фигурному катанию.

Как сообщает İdman.Biz, Валуев заявил, что не считает нужным давать оценку решению семьи Плющенко.

"Не надо поддерживать или не поддерживать его решение. Это личное дело сына Плющенко", - приводит слова Валуева Общественная служба новостей.

При этом российский депутат добавил, что Плющенко-младший пока еще не сформировался как спортсмен, но пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Ранее переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана вызвал широкий резонанс в России. В защиту юного фигуриста также выступила легендарная Ирина Роднина, которая призналась, что удивлена негативной реакцией вокруг этой истории.